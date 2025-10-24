Douglas Luiz Nottingham l’ex Juve subito protagonista con Dyche | è l’mvp della partita vinta alla prima dal nuovo tecnico degli inglesi contro il Porto in Europa League!
Douglas Luiz Nottingham, l’ex Juve subito protagonista con Dyche! Vince il premio Mvp della partita vinta 2-0 contro il Porto in Europa League Douglas Luiz sta cercando di riprendersi la scena al Nottingham Forest dopo un inizio di stagione difficile. L’ex centrocampista della Juventus, ceduto in estate al club inglese, ha finalmente messo in mostra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
What a performance. Douglas Luiz is your Player of the Match. - X Vai su X
Juve-Douglas Luiz, c'è ottimismo per il riscatto Nottingham: la situazione - facebook.com Vai su Facebook
Douglas Luiz mvp Forest, Savona protagonista: in Europa brilla la ex Juve - Il brasiliano non segna ma in mezzo al campo si fa sentire, il terzino si guadagna il rigore poi segnato da Jesus che esulta alla Dragonball ... Lo riporta tuttosport.com
L'ex Juve Douglas Luiz protagonista con il Nottingham Forest: eletto migliore in campo contro il Porto - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 ex Juventus, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel suo nuovo club, il Nottingham Forest. Da tuttojuve.com
Douglas Luiz MVP di Nottingham Forest Porto: l’ex Juve torna a prendersi la scena, si è già rigenerato? I numeri della sua partita in Europa League parlano chiaro - I numeri della gara in Europa League non lasciano dubbi Un passo avanti, una prestazione che accende la spe ... Riporta juventusnews24.com