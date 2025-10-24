Douglas Luiz MVP di Nottingham Forest Porto | l’ex Juve torna a prendersi la scena si è già rigenerato? I numeri della sua partita in Europa League parlano chiaro

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas Luiz MVP di Nottingham Forest Porto: l’ex Juve è già tornato ai suoi vecchi livelli? I numeri della gara in Europa League non lasciano dubbi. Un passo avanti, una prestazione che accende la speranza. Douglas Luiz sta provando a riprendersi la scena al Nottingham Forest. Dopo un avvio di stagione altalenante, il centrocampista brasiliano, ceduto in estate dalla Juventus, ha offerto una prova convincente nell’ultima uscita contro il Porto, lanciando segnali incoraggianti. La super prestazione contro il Porto. Nella sfida di Europa League, Douglas Luiz è rimasto in campo per 85 minuti, tornando a essere il faro della manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

douglas luiz mvp di nottingham forest porto l8217ex juve torna a prendersi la scena si 232 gi224 rigenerato i numeri della sua partita in europa league parlano chiaro

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz MVP di Nottingham Forest Porto: l’ex Juve torna a prendersi la scena, si è già rigenerato? I numeri della sua partita in Europa League parlano chiaro

Altre letture consigliate

douglas luiz mvp nottinghamDouglas Luiz mvp Forest, Savona protagonista: in Europa brilla la ex Juve - Il brasiliano non segna ma in mezzo al campo si fa sentire, il terzino si guadagna il rigore poi segnato da Jesus che esulta alla Dragonball ... Come scrive tuttosport.com

Douglas Luiz migliore in campo col Nottingham Forest: le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto - Douglas Luiz si prende la scena con il Nottingham: l'addio alla Juventus sembra aver fatto bene al brasiliano. Segnala calciomercato.com

douglas luiz mvp nottinghamL'ex Juve Douglas Luiz protagonista con il Nottingham Forest: eletto migliore in campo contro il Porto - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 ex Juventus, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel suo nuovo club, il Nottingham Forest. Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Douglas Luiz Mvp Nottingham