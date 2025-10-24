Douglas Luiz MVP di Nottingham Forest Porto | l’ex Juve torna a prendersi la scena si è già rigenerato? I numeri della sua partita in Europa League parlano chiaro
Douglas Luiz MVP di Nottingham Forest Porto: l’ex Juve è già tornato ai suoi vecchi livelli? I numeri della gara in Europa League non lasciano dubbi. Un passo avanti, una prestazione che accende la speranza. Douglas Luiz sta provando a riprendersi la scena al Nottingham Forest. Dopo un avvio di stagione altalenante, il centrocampista brasiliano, ceduto in estate dalla Juventus, ha offerto una prova convincente nell’ultima uscita contro il Porto, lanciando segnali incoraggianti. La super prestazione contro il Porto. Nella sfida di Europa League, Douglas Luiz è rimasto in campo per 85 minuti, tornando a essere il faro della manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
