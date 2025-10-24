Dott Antonello Amelina Ortopedico Roma Recensioni

Questo apparato non è solo l’impalcatura che ci sostiene, ma è anche il motore che ci permette di muoverci, lavorare, praticare sport e interagire con il mondo. L’Ortopedia Generale è il pilastro fondamentale di questa disciplina: essa si occupa della diagnosi, del trattamento, della prevenzione e della riabilitazione di una vasta gamma di patologie, siano esse degenerative, traumatiche, infiammatorie o congenite, che colpiscono questo sistema. L’obiettivo ultimo dell’ortopedico non è semplicemente “riparare un osso rotto” o “sostituire un’articolazione usurata”, ma è quello di ripristinare la funzione, alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita del paziente. 🔗 Leggi su Citypescara.com