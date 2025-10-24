Doppio incidente due auto su quattro ribaltate

Nella giornata di oggi, 24 ottobre, due coppie di auto si sono scontrate: delle quattro, due si sono ribaltate. Il primo, meno grave incidente è avvenuto questa mattina a Udine, nel punto in cui via Antonio Caccia si immette in via Monte Hermada: a collidere sono state una Fiat Doblò, guidata da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it