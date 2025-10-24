Doppio appuntamento per Vito al Teatro Celebrazioni con L’altezza delle lasagne

Un “monologo di sopravvivenza gastronomica” tra vizi, mode e fissazioni del cibo contemporaneo Bologna — Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Vito torna al Teatro Celebrazioni con “L’altezza delle lasagne”, irriverente riflessione comica sulle ossessioni del nostro rapporto con il cibo. Due le date in calendario: Sabato 1° novembre, ore 21.00. Domenica 2 novembre, ore 17.30. Cibo, manie e nuove religioni della cucina. Appassionato gourmand e volto noto anche per i programmi tv di cucina, Vito porta in scena un viaggio esilarante tra mistificazioni e derive del food: dalla selezione delle materie prime ai locali di tendenza, passando per allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

