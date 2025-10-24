Doppio appuntamento per Vito al Teatro Celebrazioni con L’altezza delle lasagne
Un “monologo di sopravvivenza gastronomica” tra vizi, mode e fissazioni del cibo contemporaneo Bologna — Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Vito torna al Teatro Celebrazioni con “L’altezza delle lasagne”, irriverente riflessione comica sulle ossessioni del nostro rapporto con il cibo. Due le date in calendario: Sabato 1° novembre, ore 21.00. Domenica 2 novembre, ore 17.30. Cibo, manie e nuove religioni della cucina. Appassionato gourmand e volto noto anche per i programmi tv di cucina, Vito porta in scena un viaggio esilarante tra mistificazioni e derive del food: dalla selezione delle materie prime ai locali di tendenza, passando per allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Questa settimana preparatevi per un doppio appuntamento speciale: martedì 28 ottobre torna “Le Iene Show”! Nel frattempo, ci vediamo questa domenica, 26 ottobre, con il classico appuntamento con “Le Iene”, in prima serata su Italia1! #LeIene - facebook.com Vai su Facebook
Il 26 ottobre vivi un doppio appuntamento esclusivo con Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio! UCI Cinemas Casoria – ore 19:15 UCI Cinemas Marcianise – ore 20:00 Emozioni, cinema e incontri speciali ti aspettano. https://ucicinemas.it/film/ - X Vai su X
A Teatro un viaggio dalle origini del Giubileo alla storia della canzone romana. Doppio appuntamento con Paolo Gatti al Teatro Petrolini e al Teatro Marconi - Un legame profondo unisce la musica romana al Giubileo, dato che nel 1300, data del primo Anno Santo istituito da Papa Bonifacio VIII, venne creato per la ricorrenza un canto popolare dedicato ai ... Lo riporta ilmessaggero.it
Radicondoli Festival. Teatro e musica protagonisti. Oggi doppio appuntamento - Tra teatro e musica, ultimi appuntamenti per il Radicondolifestival edizione 2025 diretto da Massimo Luconi. Si legge su lanazione.it
La stagione riparte con un doppio appuntamento - Il Teatro Nuovo di Pisa inaugura la nuova stagione martedì 20 settembre con un doppio appuntamento che unisce incontro con il pubblico e grande teatro. lanazione.it scrive