Dopo lo sfratto in via Michelino occupato un palazzo in via don Minzoni

Dopo il violento sfratto ai danni di due famiglie con minori a carico avvenuto ieri in via Michelino, Plat ha annunciato l’occupazione di una palazzina in via Don Minzoni 12. Come scrive il collettivo in un lungo post su Instagram, all’interno dello stabile ci sono 142 persone, tra cui 72 minori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

