Dopo il restyling il supermercato all' interno del centro commerciale è pronto a riaccogliere i clienti

Cesenatoday.it | 24 ott 2025

Sabato 25 ottobre alle 9 si mostra nella sua nuova veste il Conad ‘Da Otello’ di Mercato Saraceno, appena sottoposto a un importante aggiornamento.“I reparti gastronomia, macelleria, panetteria e pescheria sono stati completamente rinnovati, così come il banco ortofrutta, che offre anche zuppe e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

