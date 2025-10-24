Dopo il blitz di Sassari il Forlì cerca punti col Pineto mister Miramari | Sfideremo un' ottima squadra
Dopo tre risultati utili consecutivi, il Forlì di mister Alessandro Miramari va a caccia di conferme ospitando sabato al Morgagni un Pineto altrettanto in salute. La formazione abruzzese è infatti reduce da due successi col risultato di 3 a 0 ed è al terzo anno di fila fra i professionisti. "Ci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Penne metalliche trasformate in armi da sparo, la scoperta dei Carabinieri dopo il blitz in casa di un 27enne. Le armi presentano all’interno un meccanismo a molla pronto a scattare quando la testina viene tirata. Nel fusto, la camera per l’alloggio dei proiettili. - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il blitz allo Zen scattano arresti, decine di denunce e oltre 50 mila euro di multe https://ift.tt/gvfu5GD Vai su X