Dopo 45 anni chiude la storica merceria di Trecate

Novaratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine dicembre 2025 chiuderà per sempre la merceria "Due passi in più" di Maria Vanna Zanaria a Trecate. Quarantacinque anni esatti, anzi un pochino di più, di attività: era l'ottobre 1980 quando Maria Vanna apriva per la prima volta la porta del negozio allora in piazza Cattaneo e trasferitosi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

