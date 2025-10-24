Dopo 45 anni chiude la storica merceria di Trecate
A fine dicembre 2025 chiuderà per sempre la merceria "Due passi in più" di Maria Vanna Zanaria a Trecate. Quarantacinque anni esatti, anzi un pochino di più, di attività: era l'ottobre 1980 quando Maria Vanna apriva per la prima volta la porta del negozio allora in piazza Cattaneo e trasferitosi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Accadde oggi: tra il 24 e il 25 ottobre del 1902, dopo almeno 500 anni di quiete e preceduta da alcuni importanti terremoti, il vulcano Santa Maria rientrò in attività con una catastrofica eruzione pliniana, fra quelle a più alta energia negli ultimi 300 anni. Ne abbi - facebook.com Vai su Facebook
#INGV: dopo quasi 80 anni, riapre a Bologna l’Osservatorio Malvasia Appuntamento il 31 ottobre per l’inaugurazione di uno dei luoghi più iconici della ricerca scientifica bolognese, chiuso ormai da 80 anni https://ilmetropolitano.it/2025/10/23/ingv-dopo-quasi- - X Vai su X
Si chiude un’era per la tv italiana: dopo 45 anni diremo addio al canale preferito da intere generazioni - Per decenni è stato il canale preferito dai giovani di tutto il mondo, ma l'arrivo dei social lo ha portato ad un declino inesorabile. Lo riporta viagginews.com
Delitto di Giarre, dopo 45 anni nessuna verità per Giorgio e Toni: «O ci uccidi o noi uccidiamo te» - Un pastore cammina tra gli agrumeti di Giarre, cittadina siciliana a metà strada fra Catania e Taormina. Come scrive ilmattino.it
Sassari, chiude dopo 40 anni il Gruppo 7 degli scout - Presidio educativo fondato nel quartiere di Monte Rosello nel lontano 1984, il 4 ottobre, giorno in cui si commemora la figura di San Francesco ... Lo riporta unionesarda.it