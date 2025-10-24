Dopo 45 anni chiude la storica merceria a Trecate
A fine dicembre 2025 chiuderà per sempre la merceria "Due passi in più" di Maria Vanna Zanaria a Trecate. 45 anni esatti, anzi un pochino di più, di attività: era l'ottobre 1980 quando Maria Vanna apriva per la prima volta la porta del negozio allora in piazza Cattaneo e trasferitosi poco dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
