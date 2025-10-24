Doping tre anni di squalifica per Ruth Chepngetich La maratoneta più forte di sempre incastrata da un messaggio su whatsapp

Ruth Chepngetich, la maratoneta più veloce del mondo, ha ricevuto una squalifica per doping. L’atleta keniana, 30 anni, per tre anni non potrà più fare parte dell’Athletics Integrity Unit (AIU), dopo un’indagine che ha rivelato l’uso di un farmaco vietato. Tutto è iniziato nell’ottobre 2024 a Chicago, quando l’atleta aveva vinto la maratona con un risultato strepitoso: 2h09’56”, togliendo un minuto e 57 secondi al tetto del mondo. Un’eternità quando si parla di atleti a quei livelli. Era stata la prima volta di una donna sotto le 2 ore e 10’ nella corsa più lunga. Un risultato che ha insospettito non pochi: tra i malfidenti c’era anche la AIU, molto incuriosita dalla prestazione straordinaria. 🔗 Leggi su Open.online