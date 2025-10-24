Donne senza casa l’allarme della Cgil | Situazione inaccettabile

Un’emergenza silenziosa, che racconta di disagio e di solitudine. In Trentino, venti donne attendono un posto di accoglienza notturna, ma i posti disponibili in tutta la provincia sono soltanto 46.Una situazione drammatica denunciata anche dalla Funzione Pubblica Cgil del Trentino, che in un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

