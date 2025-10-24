Donna truffata per 20mila euro a Verona due uomini arrestati | agivano con parrucche e false generalità

Due uomini arrestati a Noventa Vicentina per truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana, grazie alle segnalazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna truffata per 20mila euro a Verona, due uomini arrestati: agivano con parrucche e false generalità

Leggi anche questi approfondimenti

VIGEVANO 16/10/2025: Donna truffata con una nuova tecnica... “bancaria” https://www.vogheranews.it/wp/2025/10/vigevano-16-10-2025-donna-truffata-con-una-nuova-tecnica-bancaria/ - facebook.com Vai su Facebook

Surano, donna truffata da una telefonata della Questura: ma non era vera! Ha effettuato una ricarica Postepay da 3900 euro https://shorturl.at/6f7eu - X Vai su X

Donna truffata per 20mila euro a Verona, due uomini arrestati: agivano con parrucche e false generalità - Due uomini arrestati a Noventa Vicentina per truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana, grazie alle segnalazioni dei cittadini. Lo riporta virgilio.it

Truffa informatica da 20mila euro nel Vco: due denunciati, 20mila euro rubati - Si fingevano operatori bancari e forze dell’ordine per convincere una donna a effettuare un bonifico. Riporta giornalelavoce.it

'Tua figlia ha rubato dei gioielli', truffa sventata a Fabriano - Una donna di 90 anni di Fabriano (Ancona) è stata truffata con la tecnica del 'finto carabiniere': un uomo l'ha convinta a consegnargli gioielli e denaro per circa ... Lo riporta msn.com