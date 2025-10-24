Donna stupra tortura e uccide una bambina di 12 anni | la vendetta per gli abusi subiti dal compagno Rinchiudetela a vita

Era il 14 ottobre del 2022 quando, poco dopo le 15, la 12enne Lola Daviet viene ripresa dalle telecamere del palazzo in cui viveva con i genitori a Parigi in compagnia di una donna. Quella stessa. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna stupra, tortura e uccide una bambina di 12 anni: la «vendetta» per gli abusi subiti dal compagno. «Rinchiudetela a vita»

Approfondisci con queste news

Cruciani: “A Sondrio, un signore originario del Mali stupra una donna di 44 anni in un centro di accoglienza e la prende a morsi. Lascio a voi i commenti.” @giucruciani - X Vai su X

Donna stupra, tortura e uccide una bambina di 12 anni: la «vendetta» per gli abusi subiti dal compagno. «Rinchiudetela a vita» - Era il 14 ottobre del 2022 quando, poco dopo le 15, la 12enne Lola Daviet viene ripresa dalle telecamere del palazzo in cui viveva con i genitori a ... Come scrive msn.com

Sequestrano, torturano e stuprano una donna per giorni, poi la abbandonano in strada priva di sensi con mani e piedi legati - La donna è stata sequestrata, drogata, torturata e stuprata per ore. Scrive leggo.it

Torturano e violentano una donna e la abbandonano in strada con mani e piedi legati: arrestati 2 uomini - A quasi un mese di distanza dall’aggressione sono stati arrestati due uomini ritenuti i presunti responsabili. Scrive fanpage.it