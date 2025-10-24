Donna salvata dai Carabinieri | voleva togliersi la vita

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione questa mattina a Luogosano, dove una donna si era allontanata da casa manifestando intenti suicidi. Immediato l’allarme e altrettanto rapida la risposta dei Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo all’Esca, che hanno avviato le ricerche con tre pattuglie impegnate sul territorio. Le operazioni si sono concentrate in una zona montana e impervia, dove i militari, dopo un’accurata battuta, sono riusciti a rintracciare la donna, che nel frattempo aveva tentato di nascondersi per evitare di essere trovata. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha provveduto a trasportarla al Pronto Soccorso di Avellino per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna salvata dai Carabinieri: voleva togliersi la vita

