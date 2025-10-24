donna minacciata portato via un senzatetto

ORBETELLO Tensione ieri pomeriggio a Orbetello. In piazza Cortesini. Dove una donna in bicicletta è stata insultata e fatta cadere da un uomo che vive nei giardini comunali. Provvidenziale l’intervento di alcuni operai, che hanno riportato la calma in pochi minuti. La donna stava percorrendo la strada in bicicletta, quando una volta sopraggiunta sulle strisce pedonali davanti ai giardini comunali, è stata improvvisamente aggredita verbalmente da un uomo senza fissa dimora. La signora, spaventata, è caduta dalla bici mentre l’uomo continuava a urlarle e inveirle contro. Sembrava avesse in mano anche un coltello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

