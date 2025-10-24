Donna investita a Monterosso | ferita alla testa e a una gamba

L’INCIDENTE. La donna stava attraversando via Buttaro nei pressi della circonvallazione tra Monterosso e Redona: travolta da un’auto è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

