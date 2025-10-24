Una donna di 93 anni ha perso la vita questa sera nella zona della Bassa Valsesia tra la provincia di Novara e quella di Vercelli, lungo la strada provinciale che da Grignasco porta verso Borgosesia. La donna, residente in zona stava viaggiando in direzione Borgosesia. Improvvisamente, la donna ha perso il controllo della sua utilitaria, una Citroen C1 di colore rosso, che ha sbandato e ha impattato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Donna di 93 anni si schianta con l'auto contro un muro in Valsesia e muore