Donna aveva piede gonfio da anni | scopre che è un sarcoma

Per dieci lunghi anni, Cheryl Murray ha convissuto con un doloroso nodulo al piede che cresceva sempre di più, un segreto che ha nascosto persino all’uomo che amava. Solo quando è andata a vivere con il suo compagno David, la verità e il nodulo non hanno più potuto essere nascosti. Quello che pensava fosse un problema minore si è rivelato essere qualcosa di molto più terrificante: il cancro. Il segreto che non poteva nascondere per sempre. Cheryl, originaria di Glasgow, in Scozia, ha notato per la prima volta il nodulo sul piede quando aveva solo 15 anni. Era fastidioso, ma non allarmante. Inizialmente il medico non gli ha dato peso e le ha consigliato di sottoporsi a fisioterapia. 🔗 Leggi su Newsner.it

