Il 9 Ottobre 2025 si è spenta Donatella Ziliotto, fondatrice de Gl’Istrici storica e celebre collana editoriale italiana pubblicata dalla Casa Editrice Salani nel 1987. Le iconiche copertine curate, dai colori variopinti e dalle grafiche riconoscibili, sono uno dei marchi di questa collana di narrativa per ragazzi divenuta fondamentale per la diffusione della letteratura per ragazzi in Italia, contribuendo a far conoscere ai giovani lettori opere di alta qualità e numerosi autori simbolo della letteratura dell’infanzia, fra cui Roald Dahl e Astrid Lindgren. Gl’Istrici, rafforzare il prestigio della letteratura per ragazzi grazie a Salani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Donatella Ziliotto e ”Gl’Istrici”, la collana di romanzi per ragazzi della Casa Editrice Salani che ha fatto sognare intere generazioni

