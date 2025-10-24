Donald Trump rompe i negoziati commerciali con il Canada per uno spot sui dazi
Donald Trump ha annunciato la rottura dei negoziati commerciali con il Canada, accusando le autorità canadesi di aver distorto le parole dell’ex presidente Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
