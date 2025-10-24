Donald Trump interrompe i negoziati commerciali con il Canada | Ha usato Reagan in uno spot contro i dazi Usa
Donald Trump apre un nuovo fronte di tensione con il Canada. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato di voler porre fine a " tutti i negoziati commerciali " con il vicino di casa nordamericano a causa di uno spot televisivo in cui si vede Ronald Reagan pronunciare un discorso contro i dazi. Nella pubblicità, finanziata dal governo della provincia dell'Ontario, l'ex presidente repubblicano appare in un filmato del 1987 mentre esorta il Congresso a non perseguire politiche protezionistiche contro il Giappone fornendo una dura critica agli effetti economici di quelle misure. "La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è falsa, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi.
