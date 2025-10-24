' Dona la spesa' | in Puglia raccolte oltre 8,5 tonnellate di generi alimentari per i più bisognosi
Spazio alla solidarietà in Puglia, sabato 11 ottobre, con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà.In Puglia, l’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
