' Dona la spesa' | in Puglia raccolte oltre 8,5 tonnellate di generi alimentari per i più bisognosi

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spazio alla solidarietà in Puglia, sabato 11 ottobre, con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà.In Puglia, l’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Coop Alleanza 3.0: torna “Dona la spesa” per le famiglie in difficoltà - Da sabato 12 ottobre, spazio alla solidarietà con  il ritorno di“Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3. Lo riporta chiamamicitta.it

dona spesa puglia raccolteDona la spesa” l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità - Spazio alla solidarietà sabato 11 ottobre con “ Dona la spesa ”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3. Riporta newsrimini.it

Il 13 settembre al super si può donare la spesa per la scuola - 0 che consente ai clienti di acquistare materiale scolastico che poi verrà distribuito da realtà locali a chi ne ha ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dona Spesa Puglia Raccolte