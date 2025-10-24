Don Antonio Loffredo il prete che ha salvato il Rione Sanità dalla malavita | Mi colpì la mancanza di speranza

Per la prima volta nella sua vita, don Antonio Loffredo si è fermato davanti alla televisione a guardare una fiction. Non poteva farne a meno: la serie Noi del Rione Sanità, in onda su Rai Uno, racconta la sua storia. Ho capito l’abilità degli sceneggiatori nel tenere incollati gli spettatori a una storia. Pure io, che quelle vicende le ho vissute, nella loro versione romanzata ero curioso di vedere gli sviluppi di tutti i personaggi. La serie televisiva porta sullo schermo una delle trasformazioni urbane più significative degli ultimi decenni: quella del Rione Sanità, quartiere nel cuore di Napoli che da luogo di criminalità e degrado è diventato una meta turistica riconosciuta a livello internazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Don Antonio Loffredo, il prete che ha salvato il Rione Sanità dalla malavita: “Mi colpì la mancanza di speranza”

