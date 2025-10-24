Domenica torna l' ora solare alle 3 lancette indietro di un' ora
AGI - Lancette indietro di un'ora nella notte fra sabato e domenica. Torna infatti l'ora solare, che ci accompagnerà fino al 29 marzo 2026. Come ogni anno, godremo di un'ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un'ora in meno di sole la sera. Termina così dopo 7 mesi l'ora legale, la variazione convenzionale dell'orario astronomico. Con l'uso dell'ora legale si determina che, per un dato territorio, l'ora ufficiale dello stato venga calcolata in anticipo rispetto all'ora solare (naturale). Le ragioni sono due: da un lato questa misura consente risparmi energetici, poichè centrando una parte rilevante delle attività durante le ore di luce solare si riduce il ricorso all'illuminazione artificiale; dall'altro i cittadini possono beneficiare di un maggior numero di ore di luce solare. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Nella notte fra sabato e domenica torna l’ora solare: alle 3 di notte le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora - facebook.com Vai su Facebook
Domenica torna l'ora solare, e come ogni anno dilagano le polemiche. Ma chi vorrebbe rimanere sempre all'ora legale non sa fare bene i conti - X Vai su X
Torna l’ora solare, domenica la lancetta indietro di 60 minuti. Lo studio: disagi con il cambio di orario in primavera - Uno studio internazionale, con la partecipazione dell’Università di Genova, mette in guardia: ... Si legge su ilsecoloxix.it
Torna l’ora solare: nella notte tra sabato e domenica lancette dell’orologio indietro di un’ora - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di u ... Segnala sassuolo2000.it
Torna l’ora solare, questa domenica si dorme un’ora in più - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Lo riporta funweek.it