Domenica al Miravalle Circuit ultima prova del campionato regionale toscano
Ancora esultante per l’assegnazione del GP d’Italia 2026, campionato del mondo di motocross, già in calendario per il 21 giugno, il Moto Club Brilli Peri ospita domenica l’ultima prova del campionato toscano della specialità. Una gara molto attesa in quanto la maggior parte dei titoli regionali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
