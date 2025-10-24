Domani in campo la Polisportiva Galli
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Dopo aver osservato il turno di riposo nel terzo turno del Girone A di Serie A2, la Polisportiva Galli scenderà nuovamente in campo questo sabato e lo farà ancora in trasferta, dopo la beffa in quel di Milano che ha visto il Sanga infliggere alle valdarnesi la prima sconfitta stagionale all'ultimo secondo. La prossima avversaria delle ragazze guidate da coach Garcia, nella sfida valevole per la 4° giornata, sarà Salerno Basket; la formazione campana ha sinora ottenuto due punti in classifica attraverso la vittoria casalinga su Viterbo (66-52), arrivata nella prima giornata e alla quale sono seguite due sconfitte consecutive con le due compagini sarde, ossia Selargius (59-44) e Virtus Cagliari (49-55). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
