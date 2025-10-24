Domani granata in Brianza Ma è già febbre da derby
Febbre da derby. Sì, è vero, il calendario dice che la Reggiana dovrà prima superare l’ostacolo (piuttosto alto) della trasferta a Monza, in scaletta domani alle 15, ma la rivalità con il Modena – è storia nota – è qualcosa che va oltre. E così in poco più di due giorni sono già stati venduti 2.721 biglietti, di cui 1932 nel settore ospiti (Curva Nord) riservata ai supporters dei ‘canarini’. Un dato aggiornato a ieri sera, ma che è in continua crescita. Avanti di questo passo non è un’utopia pensare ad una cornice di pubblico che si attesti attorno alle 14mila persone. Sarebbe ovviamente il record per questo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ripresa pomeridiana al centro sportivo “Villa Granata” per la squadra di mister Dionigi, che inizia la settimana di lavoro rivolta alla trasferta di Monza. I granata torneranno ad allenarsi domani mattina, poi mercoledì con una doppia seduta, giovedì pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook
