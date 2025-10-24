domani al via la nona edizione di apritimoda

Scoprire il Made in Italy nei suoi luoghi d’eccellenza. È questo l’obiettivo di ApritiModa, l’iniziativa ideata da Cinzia Sasso con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Milano, del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano e di Fondazione Altagamma, che permette al pubblico di avvicinarsi agli atelier, agli spazi creativi e artigianali. Giunto alla nona edizione, l’evento, che vede nel ruolo di partner istituzionali CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Lineapelle – Unic, è in calendario sabato 25 e domenica 26 ottobre e coinvolge 100 realtà in 15 regioni, 37 province e 63 luoghi, che apriranno le loro porte per visite guidate gratuite e incontri con chi custodisce i segreti della manifattura italiana: stilisti, artigiani e maestranze. 🔗 Leggi su Panorama.it

