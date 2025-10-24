Dog sitter in bici trascina il cane legato ad una catena per 6 km | denunciato 39enne

Ha trascinato il cane con un catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella ad una e-bike. É quanto accaduto nella serata di ieri a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 39enne dog sitter per maltrattamento e abbandono di animali. Accuse scattate anche nei confronti del proprietario dell'animale, un 54enne di Volla, paese poco distante. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il biker stava letteralmente trascinando il cane, un pastore tedesco femmina di 5 anni e mezzo di nome Bella, con una catena a strozzo.

