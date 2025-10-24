Dodicenne abusata per mesi a Sulmona | i carabinieri arrestano due minorenni e un 18enne

Una bambina 12 anni è stata costretta per mesi a subire abusi sessuali, anche di gruppo, a Sulmona. La giovane è stata minacciata di morte e della divulgazione sui social di un video. Dopo la denuncia della piccola, eseguita ad agosto, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile locale hanno arrestato due minorenni, tra cui un 14enne e un 17enne, e un 18enne. Per loro le accuse sono, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dodicenne abusata per mesi a Sulmona: i carabinieri arrestano due minorenni e un 18enne

