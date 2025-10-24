Divampa un grosso incendio e distrugge 300 rotoballe di fieno di una masseria

PORTO CESAREO – Un vasto incendio è divampato nella notte nelle campagne intorno a Torre Lapillo, marina Porto Cesareo (ma di fatto, nell’agro neretino), interessando una masseria e distruggendo una grande quantità di fieno.L’allarme è scattato alle ore 2,40 circa, quando i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

