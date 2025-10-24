Disinformazione digitale in crescita | dalle truffe online alle nuove norme penali cosa può fare la scuola per formare i giovani e prevenire i rischi

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni la diffusione di deepfake e contenuti manipolati ha destato forte preoccupazione tra istituzioni e opinione pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

disinformazione digitale crescita truffeTruffe, deepfake, diritti: l’ABC dell’IA per nonni e studenti - Proteggere anziani e minori da truffe, deepfake e disinformazione ... Come scrive agendadigitale.eu

ReputationUP e la battaglia digitale contro la disinformazione - È sempre più frequente scoprire documenti falsi condivisi sui social network, che in poche ore si diffondono su numerose piattaforme. Riporta adnkronos.com

Cybercrime in crescita, truffe sempre più sofisticate - Nel primo semestre 2025, gli alert inviati per esposizione dei dati online sono 1,15 milioni sul ... Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Disinformazione Digitale Crescita Truffe