Disinfestazione anti-zanzare a Ladispoli
Ladispoli, 24 ottobre 2025 – L’Amministrazione comunale informa i cittadini che lunedì 27 ottobre e martedì 28 ottobre dalle ore 00:00 fino alle ore 06:00 sarà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida nel territorio di Ladispoli e in tutti i parchi e giardini. Il calendario prevede gli interventi nelle zone del Centro, Caere Vetus e Palo Laziale. Il 28 ottobre nei quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami. I cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre ed evitare l’esposizione di indumenti all’esterno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domani all’alba disinfestazione anti-larvale e contro gli adulti in via Carrara, viale Teano, via Sorelle Avegno e via Giorgio Chiesa. Misure attivate dopo un caso “importato” segnalato da Asl 3. Il Comune: «Ridurre subito la densità di zanzara tigre» - facebook.com Vai su Facebook
Giovedì 16 ottobre #disinfestazione contro le #zanzare a Torangius - X Vai su X
Disinfestazione anti-zanzare: "Guardia alta" - Antenne ben vigili sulla disinfestazione contro le zanzare all’indomani del caso di Dengue registrato in una frazione collinare di Certaldo, prossima al territorio di Montespertoli: anche nel comune ... Secondo lanazione.it
Un caso sospetto di Dengue. Disinfestazione anti zanzare - A segnarlo al Comune di Brescia, è stata l’Ats guidata da Claudio Sileo (nella foto), che ha evidenziato un possibile caso di Dengue/Chikungunya importato ... Come scrive ilgiorno.it
Sospetto caso di Dengue a Brescia, scatta la disinfestazione anti zanzare - Per evitare contagi, in via preventiva il Comune ha annunciato che nella giornata di domani, martedì 27 ... Secondo fanpage.it