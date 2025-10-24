Disagio giovanile la Polizia di Stato incontra gli studenti al teatro Fusco

Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata odierna presso il Teatro Fusco di Taranto, alla presenza di centinaia di studenti tarantini delle scuole superiori, si è tenuta una tappa del progetto itinerante sulla memoria e legalità dal titolo “ Dire, Fare, Cambiare: i ragazzi, la memoria e l’impegno ”, giunto alla sua seconda edizione. Il progetto, nato lo scorso anno da un gruppo eterogeneo di professioniste e professionisti leccesi, è stato subito accolto dalla Questura di Lecce che, sotto la guida del Dr. Massimo Modeo, ha promosso numerose iniziative rivolte agli studenti di tutta la provincia di Lecce, ricevendo ottimi riscontri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

