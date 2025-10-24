Disagio giovanile Arriva il nuovo spazio ’Zoom’

Reggio Emilia potenzia il contrasto alla povertà educativa e al disagio giovanile. Lo fa con ’Zoom’, un nuovo spazio che aprirà i battenti a novembre nel ’Villaggio Ermanno Dossetti’ (ex Osea) coinvolgendo nelle varie attività previste circa 700 ragazzi dagli 11 ai 18 anni da qui al 2028. Il nuovo servizio, in particolare, nasce grazie ad un finanziamento complessivo di 3,4 milioni di ministero del Lavoro e Poltiche sociale e Unione europea, assegnato al territorio reggiano nell’ambito del bando ’Desteenazione comunità adolescenti’. Capofila del progetto – che ha valenza distrettuale e sarà supervisionato per conto del ministero dalli’Istituto degli innocenti di Firenze – è il Comune di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disagio giovanile. Arriva il nuovo spazio ’Zoom’

