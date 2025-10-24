Disagi per il cantiere del supermercato Confartigianato ora sollecita soluzioni
AREZZO Da alcune settimane l’area industriale di via Pievan Landi è sotto pressione per i lavori di costruzione del nuovo supermercato. Le difficoltà, soprattutto sul fronte viabilità, sono state al centro di un incontro tecnico convocato dal Servizio Governo del Territorio del Comune, dove Confartigianato ha rappresentato le preoccupazioni delle imprese artigiane. "Questo confronto – spiega Marco Domenichelli (nella foto), presidente del comitato Comunale di Confartigianato Imprese Arezzo – segue una nostra richiesta di correttivi alla localizzazione del cantiere, che prevedeva perfino l’inagibilità dell’intero parcheggio a servizio dell’area artigianale sin dall’avvio dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
