"Non ho più fiducia nella giustizia italiana". Sono le parole di Juri Lilli, invalido spoletino costretto da anni in carrozzina, che di recente si è trovato a dover affrontare, nelle vesti della parte lesa, un procedimento penale per fatti avvenuti tra il 2019 ed il 2022. A raccontare cosa è successo è lo stesso 37enne, ben noto a Spoleto perché molto spesso, accompagnato dalla madre, in carrozzina percorre il margine esterno delle vie della città. E durante una di questa passeggiate abituali, mentre i due si trovano luno una via interna della mura, non lontano da piazza della Vittoria, una persona si sarebbe avvicinata proferendo contro di lui insulti di vario genere, addirittura anche di natura razziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disabile insultato in strada. Imputato assolto per mancanza di testimoni