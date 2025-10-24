Diritto di veto in discussione all’Onu Mattarella | Cambiare governance
Nel dibattito sulla riforma dell’Onu e del diritto di veto, il presidente della Repubblica invita a rinnovare i meccanismi di governance per restituire credibilità all’organizzazione. Anche Meloni chiede cambiamenti, ma in chiave pragmatica e rispettosa della sovranità degli Stati. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Presidente $Meloni, non siamo d'accordo. Il diritto di veto e il voto all'unanimità condannano l'Europa all'irrilevanza. @avvbenedetto - X Vai su X
Tajani all'attacco: "Sul bilancio decide la politica. Il diritto di veto? Bisogna superarlo, lo diceva anche Berlusconi. La premier ha detto la sua opinione, io penso invece che si debba fare qualche passo in avanti" - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: "Avanti con la riduzione del diritto di veto in Ue" - Sulla questione del diritto di voto e dell'unanimità nei Consigli Ue "non ne abbiamo mai parlato in maggioranza, ne parleremo. Riporta ansa.it