Direttiva europea sul monitoraggio del suolo cosa prevede e che impatto avrà su acqua e cibo
Roma, 24 ottobre 2025 – Il Parlamento europeo ha approvato giovedì 23 ottobre, con una maggioranza risicata di 341 voti favorevoli e 220 contrari, la direttiva sul monitoraggio del suolo, la prima normativa europea che riconosce il suolo come risorsa viva e limitata, da tutelare al pari dell’acqua e dell’aria. “È un giorno storico” ha dichiarato l’eurodeputata del Pd Annalisa Corrado, relatrice per il gruppo dei Socialisti e democratici europei (S&D). “Dopo anni di stallo, colmiamo un vuoto normativo che durava da troppo tempo. L’Europa compie oggi un passo decisivo per proteggere la salute dei suoli, e con essa quella delle persone e del pianeta”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
