Diretta social De Luca con logo lista c’è anche il suo nome
Tempo di lettura: 4 minuti Nel consueto appuntamento social del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo D e Luca, si è presentato con il logo della lista ‘A testa alta’ che sarà in corsa per le prossime regionali. In lista ci sono numerosi consiglieri uscenti. Inoltre sul logo, diversamente da quello che comparirà sulle liste elettorali, è comparsa anche la scritta con “De Luca’. La lista presentata al tribunale di Napoli ha, invece, solo il logo blu e la scritta ‘A test alta’. Capolista l’attuale assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini. Con lei i consiglieri uscenti Vittoria Lettieri, Carmine Mocerino, Giovanni Porcelli e Diego Venanzoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
