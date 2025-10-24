DIRETTA Serie A Milan-Pisa 1-0 | allarme rientrato per Bartesaghi | LIVE

L’ottava giornata di campionato si apre con la sfida tra rossoneri e nerazzurri: seguila su calciomercato.it Archiviata una tre giorni di calcio europeo con poche luci e tante ombre, il campionato di Serie A torna in campo con l’anticipo del venerdì, che vedrà scendere in campo il Milan capolista contro il Pisa ultimo in classifica. Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato.it Iniziata con un ottimo pareggio in casa dell’Atalanta, la stagione dello storico ritorno in Serie A dei nerazzurri non ha ancora spiccato il volo, anche in virtù di un attacco a dir poco deludente, con appena 3 gol realizzati in sette giornate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Pisa 1-0: allarme rientrato per Bartesaghi | LIVE

Scopri altri approfondimenti

? Milan-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

?#RomaInter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale Vai su X

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: ... sport.sky.it scrive

Milan-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

DIRETTA Serie A, Milan-Pisa: segui la cronaca LIVE - it, che seguirà l'ottava giornata di Serie A in tempo reale ... calciomercato.it scrive