Directa Sim chiude un 2025 da record | oltre 80 miliardi di asset e 120 mila clienti operatività su ETF e Pac cresce del 100%

L’ Amministratore Delegato Andrea Busi annuncia il lancio della “Directa Academy” per diffondere l’educazione finanziaria tra i giovani e rafforzare la cultura dell’investimento consapevole Directa Sim si avvia a chiudere il 2025 con risultati positivi. Dopo un primo semestre da record, con o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Directa Sim chiude un 2025 da record: oltre 80 miliardi di asset e 120 mila clienti, operatività su ETF e Pac cresce del 100%

