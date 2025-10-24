Diouf Inter spazio ridotto per lui e Luis Henrique? Chivu li boccia parzialmente in conferenza | Non li reputo ancora pronti vi spiego perché

Inter News 24 Diouf Inter, spazio ridotto per lui e Luis Henrique? Arriva la bocciatura da parte di Chivu alla vigilia del big match contro il Napoli!. Luis Henrique e Andy Diouf: due acquisti estivi dell’Inter che finora hanno faticato a trovare spazio. Interrogato sulla questione in conferenza stampa, il tecnico Cristian Chivu ha spiegato la situazione. Ha accomunato i due giocatori, sottolineando che entrambi si allenano bene ma stanno attraversando un momento di adattamento. Secondo Chivu, sono ragazzi di qualità con ampi margini di crescita, ma dal punto di vista mentale non li ritiene ancora pronti per le esigenze del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, spazio ridotto per lui e Luis Henrique? Chivu li boccia (parzialmente) in conferenza: «Non li reputo ancora pronti, vi spiego perché»

Leggi anche questi approfondimenti

Pagelle #Inter: #LuisHenrique senza coraggio, #Diouf scollegato. #Palacios, un motivo c’è - X Vai su X

#Diouf titolare nell'amichevole contro l'Atletico Madrid! Curiosi di vederlo in campo? #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #atleticomadridinter - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Chivu: “Luis Henrique e Diouf non sono ancora pronti. Conte? Non abbiamo nessun sassolino da toglierci” - “Non possiamo fare paragoni con l’anno scorso ma possiamo guardare cosa è accaduto l’anno scorso: una squadra ha vinto il campionato e l’altra no. Lo riporta msn.com

Inter, Diouf è un nuovo giocatore: i dettagli dell'operazione. Calciomercato news - Diouf: "Bonny un fattore per venire qui" Nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro, Diouf ha rivelato di essersi confrontato con Bonny prima di scegliere l'Inter: "Mi fa piacere che ci siano ... Da sport.sky.it

Diouf all'Inter, è ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Lens - Il comunicato dell'Inter: "Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve ... Riporta corrieredellosport.it