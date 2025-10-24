Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri | I clamorosi contenuti delle ultime audizioni in Commissione Covid

Laverita.info | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 24 ottobre 2025. Ospite Alice Buonguerrieri. L'argomento del giorno è: " I clamorosi contenuti delle ultime audizioni". 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 alice buonguerrieri i clamorosi contenuti delle ultime audizioni in commissione covid

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri: «I clamorosi contenuti delle ultime audizioni in Commissione Covid»

News recenti che potrebbero piacerti

Alluvione, Alice Buonguerrieri: “Dal governo fondi record, pulizia dei fiumi in ritardo” - “Il primo pensiero va a tutti coloro che vivono nel timore di poter finire di nuovo sott’acqua, cittadini che hanno abitazioni, terreni, aziende limitrofe ai fiumi già ripetutamente esondati in questi ... ilrestodelcarlino.it scrive

Commissione Covid, “potrebbe profilarsi reato di epidemia colposa”/ Buonguerrieri (FdI): “Procura indaghi” - Commissione Covid, "potrebbe profilarsi reato di epidemia colposa"/ Buonguerrieri (FdI): "Procura indaghi" Proseguono i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid per indagare su come ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Alice Buonguerrieri