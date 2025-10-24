Dimarco Inter la cura Chivu ha funzionato | tornano i numeri da top in Serie A
Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. La cura Chivu sta portando ottimi risultati per l’ Inter secondo La Gazzetta dello Sport, con il tecnico che ha saputo valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori, e in particolare ha fatto tornare a brillare Federico Dimarco, un elemento chiave per il gioco sulle fasce. Se Denzel Dumfries si è confermato come l’arma in più per l’attacco nerazzurro, Dimarco dall’altro lato ha trovato la sua dimensione ideale, risultando sempre più incisivo. La gestione del tecnico romeno sta facendo la differenza anche in termini di rendimento individuale, con l’esterno mancino che, dopo un periodo di alti e bassi, è tornato protagonista nel cuore del gioco interista. 🔗 Leggi su Internews24.com
