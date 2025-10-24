Digital Strategy Torino 2025 | l’evento dedicato al marketing digitale torna il 6 e 7 novembre
Dopo il successo della scorsa edizione, Digital Strategy torna a Torino con due giornate interamente dedicate a imprenditori, marketer e professionisti della comunicazione che vogliono anticipare le strategie più efficaci per il 2026 nel mondo del digital marketing, della SEO e dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025, in una location d’eccezione, con un programma intenso di speech, formazione e occasioni di networking. Un palco, 30 speaker e due giorni di strategie concrete. Sul palco si alterneranno oltre 30 relatori tra i più autorevoli esperti del panorama digitale italiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
