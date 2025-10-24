Difesa del suolo opere per quasi 18 milioni | gli interventi previsti nel pisano

Pisatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo quasi 18 milioni di euro per opere di difesa del suolo. A deliberarlo la Giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il Documento operativo per la difesa del suolo (DODS), che destina a Comuni, Province e Consorzi di Bonifica per le annualità 2025-26-27. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

difesa suolo opere quasiDifesa del suolo, la Regione finanzia opere per quasi 18 milioni di euro - A deliberarlo la giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima ... piananotizie.it scrive

difesa suolo opere quasiDifesa del suolo, dalla Regione oltre 2 milioni per opere in provincia di Lucca - La giunta ha approvato il Dods da 18 milioni complessivi: interventi finanziati soprattutto in Garfagnana e Mediavalle ... Da luccaindiretta.it

difesa suolo opere quasiDifesa del suolo, oltre 2 milioni e mezzo della Regione in Maremma: gli interventi previsti - In arrivo quas i 18 milioni di euro per opere di difesa del suolo. Da grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Difesa Suolo Opere Quasi