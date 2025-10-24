Difesa del suolo 1,3 milioni di euro per l' Aretino Ecco le opere finanziate

Arezzonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo quasi 18 milioni di euro per opere di difesa del suolo. A deliberarlo la Giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il Documento operativo per la difesa del suolo (DODS), che destina a Comuni, Province e Consorzi di bonifica per le annualità 2025-26-27. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

