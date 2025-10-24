Difesa Crosetto | Follia dilagante l' Italia sia pronta a difendersi

"Vedo una follia dilagante nel mondo. E voi, che un giorno avrete responsabilità di comando su altri uomini e donne, dovrete essere pronti a interpretare tutti i cambiamenti e a difendere il Paese. L'Italia, secondo me, non entrerà mai in guerra. Ma un giorno potrebbe essere costretta a difendersi? Si, e uno degli scenari possibili, non riesco a dire di no. Per questo dovete essere pronti a quello che accadra. Fa parte del vostro dovere". Cosi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l'inaugurazione dell'anno accademico degli istituti di formazione dell'Esercito a Palazzo dell'Arsenale di Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Difesa, Crosetto: "Follia, dilagante, l'Italia sia pronta a difendersi"

Scopri altri approfondimenti

La #Difesa italiana e il Ministro Guido Crosetto, profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di un paracadutista militare serbo che ha perso la vita nel corso di un'attività addestrativa presso Niš (Serbia), esprimono cordoglio alle #ForzeArmate dell - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro della Difesa Crosetto operato al colon: asportati 3 polipi https://ilfaroonline.it/2025/10/08/il-ministro-della-difesa-crosetto-operato-al-colon-asportati-3-polipi/620117/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Difesa, Crosetto: "Follia, dilagante, l'Italia sia pronta a difendersi" - E voi, che un giorno avrete responsabilità di comando su altri uomini e donne, dovrete essere ... Da iltempo.it

Guerra, Crosetto: "Prepariamoci a difendere l'Italia, la follia nel mondo è dilagante" - Guido Crosetto a inaugura l’anno accademico degli istituti di formazione dell’Esercito a Torino con que ... Come scrive affaritaliani.it

«L’Italia deve essere pronta a difendersi dalla follia dilagante nel mondo» - Il ministro della Difesa Guido Crosetto parla agli allievi dell'esercito: «Dovete essere pronti a quello che accadrà» ... Segnala msn.com