Difesa Crosetto | Follia dilagante l' Italia sia pronta a difendersi

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vedo una follia dilagante nel mondo. E voi, che un giorno avrete responsabilità di comando su altri uomini e donne, dovrete essere pronti a interpretare tutti i cambiamenti e a difendere il Paese. L'Italia, secondo me, non entrerà mai in guerra. Ma un giorno potrebbe essere costretta a difendersi? Si, e uno degli scenari possibili, non riesco a dire di no. Per questo dovete essere pronti a quello che accadra. Fa parte del vostro dovere". Cosi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l'inaugurazione dell'anno accademico degli istituti di formazione dell'Esercito a Palazzo dell'Arsenale di Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

